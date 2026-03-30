Несколько взрывов раздалось над российским городом

Shot: Над Тольятти прогремело несколько взрывов

Жители Тольятти Самарской области слышали несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, по городу пытаются нанести удар беспилотники Вооруженных сил Украины, работает система противовоздушной обороны.

«Взрывы начались около 05:00 (4:00 мск) утра. По словам местных, всего было слышно более пяти взрывов в нескольких районах Тольятти», — говорится в сообщении. Кроме звуков, очевидцы также видели в небе вспышки. В городе звучит сирена воздушной опасности.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Официальных данных об атаке на город пока нет.

Ранее сообщалось, что за неделю над регионами России сбили почти три тысячи украинских дронов.