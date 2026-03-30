Обломки БПЛА повредили жилой дом в Ленобласти

00:09, 30 марта 2026

В деревне в Ленобласти обломки дрона ВСУ повредили жилой дом
Марина Совина (ночной редактор)

Обломки дрона повредили жилой дом в деревне в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как отмечается, с хозяевами дома работает администрация Ломоносовского района. Силы противовздушной обороны находятся в боевой готовности.

«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района», — уточнил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что детали массированной атаке на Ленобласть были раскрыты после сообщений о новых ударах по главным портам региона — Усть-Луга и Приморск.

Позже стало известно, что во время отражения массированной атаки на Ленинградскую область над регионом были уничтожены почти 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.

