18:28, 30 марта 2026Россия

Очевидцы сняли на видео пожар в московском яхт-клубе

Очевидцы сняли на видео пожар в яхт-клубе «Алые паруса» в Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео пожар в московском яхт-клубе «Алые паруса». Соответствующий ролик опубликовал Mash в Telegram-канале.

Известно, что огонь охватил три яхты. Из-за пожара пострадал 20-летний мужчина.

На кадрах можно увидеть окрестности Строгинского моста и Москвы-реки. Над землей заметны клубы дыма, которые идут от места пожара. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно о пожаре в жилой девятиэтажке в центре Москвы. Возгорание возникло в квартире на втором этаже, а затем перекинулось на лестничную клетку. В результате было эвакуировано 20 человек.

