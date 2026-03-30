Бекренев: Зеленский пренебрег украинцами, отправив военных на Ближний Восток

Офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в эфире YouTube-канала «Политэксперт» возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского отправить военных специалистов на Ближний Восток.

По его мнению, глава государства пренебрег собственным народом. «Ради каких-то своих шкурных, видимо, дел — он вывел с фронта почти батальон квалифицированных специалистов. Потому что, если они не пилоты и не умелые организаторы боевой работы, то это просто туристы, и вряд ли их туда бы отправили», — заявил военный.

Он допустил, что Зеленский хранит деньги в ближневосточных странах, поэтому выстраивает отношения с шейхами, и для него это важнее, чем жизнь и здоровье украинцев.

30 марта Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. В начале месяца он рассказал, что Киев отправил в страны региона беспилотники-перехватчики и группу экспертов по управлению дронами для защиты американских военных баз.

