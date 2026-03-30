Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:43, 31 марта 2026

Офицер ВСУ возмутился решением Зеленского отправить военных специалистов на Ближний Восток

Марина Совина

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин в эфире YouTube-канала «Политэксперт» возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского отправить военных специалистов на Ближний Восток.

По его мнению, глава государства пренебрег собственным народом. «Ради каких-то своих шкурных, видимо, дел — он вывел с фронта почти батальон квалифицированных специалистов. Потому что, если они не пилоты и не умелые организаторы боевой работы, то это просто туристы, и вряд ли их туда бы отправили», — заявил военный.

Он допустил, что Зеленский хранит деньги в ближневосточных странах, поэтому выстраивает отношения с шейхами, и для него это важнее, чем жизнь и здоровье украинцев.

30 марта Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. В начале месяца он рассказал, что Киев отправил в страны региона беспилотники-перехватчики и группу экспертов по управлению дронами для защиты американских военных баз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok