Орбан заявил о сорванном плане Евросоюза по Украине

23:01, 30 марта 2026

Орбан: Удары США по Ирану сорвали план Евросоюза по Украине
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Атаки США и Израиля на Иран сорвали план Европейского союза затянуть украинский конфликт и лишить Россию средств для продолжения военных действий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о приостановке запрета на поставки нефти из РФ морским путем. «План был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, поскольку это освободило Россию от санкций», — подчеркнул Орбан.

По его мнению, война в Иране вывела из строя часть мирового энергоснабжения. Премьер считает, что в связи с этим у России будет «еще больше денег».

Ранее Орбан заявил о неизбежном достижении Россией целей специальной военной операции (СВО).

