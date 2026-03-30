Освободившиеся из колонии сатанисты нашли себя в живописи и помощи людям

Shot: Убийцы-сатанисты из Петербурга нашли работу художником и «мужем на час»

Двое участников клана сатанистов (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), который держал в страхе жителей Санкт-Петербурга в 1990-х годах, вышли на свободу спустя 20 лет и нашли себе работу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о Михаиле Заике и Евгении Кондрашове. По данным канала, первый из них освободился из психиатрической лечебницы в 2020 году после стабилизации состояния и вернулся в родной город. Там он начал писать картины и зарабатывать на их продаже. Его подельник вышел на свободу в 2023 году, отсидев в колонии 24 года. Сначала он уехал в Мурманск, а после — в Москву. Сейчас в столице мужчина подрабатывает разнорабочим и «мужем на час».

Заика и Кондрашов были осуждены Петербургским городским судом в 2000 году. Они совершили несколько ритуальных расправ, часть из них — с использованием парализующего препарата и ритуальных кинжалов.

Как установил суд, их первой жертвой стал подросток, который сбежал из дома и поселился у знакомого Кондрашова. В мае 1999 года сатанисты пригласили его в окрестности поселка Каменка, где избили палкой и сделали парализующий укол. После этого они отрезали лоскут кожи с шеи подростка и обезглавили его. Уже спустя месяц подельники перерезали горло мужчине, который уснул на пляже. Чтобы избежать наказания за преступления, Кондрашов похитил деньги и женскую одежду и, переодевшись женщиной, пытался покинуть Петербург, но не успел.

