Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:05, 30 марта 2026

Освободившиеся из колонии сатанисты нашли себя в живописи и помощи людям

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Двое участников клана сатанистов (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), который держал в страхе жителей Санкт-Петербурга в 1990-х годах, вышли на свободу спустя 20 лет и нашли себе работу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о Михаиле Заике и Евгении Кондрашове. По данным канала, первый из них освободился из психиатрической лечебницы в 2020 году после стабилизации состояния и вернулся в родной город. Там он начал писать картины и зарабатывать на их продаже. Его подельник вышел на свободу в 2023 году, отсидев в колонии 24 года. Сначала он уехал в Мурманск, а после — в Москву. Сейчас в столице мужчина подрабатывает разнорабочим и «мужем на час».

Заика и Кондрашов были осуждены Петербургским городским судом в 2000 году. Они совершили несколько ритуальных расправ, часть из них — с использованием парализующего препарата и ритуальных кинжалов.

Как установил суд, их первой жертвой стал подросток, который сбежал из дома и поселился у знакомого Кондрашова. В мае 1999 года сатанисты пригласили его в окрестности поселка Каменка, где избили палкой и сделали парализующий укол. После этого они отрезали лоскут кожи с шеи подростка и обезглавили его. Уже спустя месяц подельники перерезали горло мужчине, который уснул на пляже. Чтобы избежать наказания за преступления, Кондрашов похитил деньги и женскую одежду и, переодевшись женщиной, пытался покинуть Петербург, но не успел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok