Отпечатки на телефонной трубке раскрыли расправу над богатой москвичкой

Суд Москвы арестовал мужчину за убийство москвички с Рижского рынка в 1991 году

Головинский суд Москвы арестовал 57-летнего мужчину, причастного к расправе над богатой москвичкой в 1991 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Арестованный имеет несколько судимостей, благодаря которым следователям удалось раскрыть преступление прошлых лет. Его отпечатки из базы данных совпали с папиллярными узорами пальцев рук, обнаруженных на трубке стационарного телефона жертвы.

На Рижском рынке Москвы начала 90-х годов можно было купить практически все, начиная от домашних солений и заканчивая мебелью. Москвичка продавала там норковые шкурки. Вечером 15 февраля 1991 года женщина в компании друзей сидела в кафе на рынке. Там с ней познакомился обвиняемый, которому на тот момент было 22 года.

«По виду она была явно старше меня, выглядела примерно лет на 40, была тепло одета, в шубу из натурального меха, было видно, что эта женщина ухаживает за собой, хорошо одевается», — спустя 35 лет рассказал на допросе мужчина. Тем же вечером он уехал домой к новой знакомой, которая проживала в доме на Кронштадтском бульваре.

По обстановке в ее квартире гость сразу понял, что женщина богата — в серванте стояли сервизы, была импортная техника. В это время пришел неизвестный и отдал хозяйке долг, который она небрежно бросила на телевизор. В этот момент у бедного и бездомного обвиняемого созрел преступный план.

«Я ее несколько раз ударил руками по голове, она стала кричать. В какой-то момент нашей потасовки она потянулась за телефонной трубкой, чтобы позвонить, но я выхватил у нее эту трубку и нанес еще несколько ударов ей в область головы этой телефонной трубкой», — вспомнил он на допросе. Трубка от ударов сломалась.

По его словам, он связал женщину эластичными бинтами, несколько раз схватил за горло и она перестала сопротивляться. Потом мужчина обмотал ее шею эластичным бинтом и так оставил. Он забрал из квартиры импортные видеомагнитофон и двухкассетную магнитолу, большое количество ювелирных украшений из золота с драгоценными камнями, технику, а также наличность в сумме 400 рублей. Перед уходом обвиняемый перерезал телефонный провод, поэтому сестра жертвы не могла дозвониться. Позже родственники приехали и нашли тело.

Похищенное имущество мужчина сдал скупщикам, а вырученные деньги прогулял с друзьями.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу 19-летнего жителя поселка Скородум, который напал с ножом на отчима и его знакомого.