В iPhone появится новая платная функция

Bloomberg: В iOS 27 появятся платные функции Siri, загружаемые через App Store

Компания Apple не будет навязывать пользователям функции искусственного интеллекта (ИИ), но добавит платные опции в Siri. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман в колонке для издания заявил, что Apple признала свою слабость на рынке ИИ и пересмотрела политику. По его данным, компания будет внедрять достаточное количество новых функций в iPhone, чтобы удержать владельцев гаджетов в своей экосистеме, но даст большую свободу сторонним разработчикам.

Так, Apple собралась внедрить в iOS 27 нового голосового помощника Siri. Некоторые функции ассистента будут платными — в первую очередь, продвинутые чат-боты. Пользователи смогут установить их через App Store. Гурман заявил, что платные опции и чат-ботов будут создавать сторонние разработчики, а Apple сможет заработать на 30-процентной комиссии с продаж.

При этом в компании, по словам Марка Гурмана, понимают, что немногие пользователи захотят платить за Siri. В этой связи Apple не будет внедрять продвинутые опции насильно. «Такой подход позволяет использовать преимущества аппаратного обеспечения Apple, делает ее продукты более настраиваемыми и сохраняет контроль компании над своей экосистемой», — заключил специалист.

В конце марта Apple назвала дату конференции WWDC 2026 — 8 июня. Обычно на мероприятиях летом компания анонсирует новую версию iOS.