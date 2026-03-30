02:30, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Парень съел БАД соседа по комнате и оконфузился перед всем спортзалом

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Accomplished-Mix6969 рассказал, как опозорился перед посетителями спортзала. Он рассказал, что непреднамеренно предстал перед ними с эрекцией.

Однажды утром парень обнаружил, что у него кончились биоактивные добавки, которые нужно принимать перед тренировкой, а потому воспользовался БАД своего соседа по комнате. «Обычная упаковка, на которой написано "быстродействующий", "натуральные ингредиенты" и прочие модные словечки и фразочки, традиционно размещаемые на спортивных добавках и витаминных комплексах. Беру две таблетки, разжевываю их по дороге натощак, начинаю занятие. Первые 20 минут все шло хорошо, но только я приступил к приседаниям, как почувствовал приливы крови к лицу. Сердце начало бешено колотиться, я почувствовал покалывание на коже», — написал автор.

Но, как выяснилось, это была лишь прелюдия. Спустя несколько минут подоспел главный симптом — сильнейшая эрекция, которую отлично было видно сквозь спортивные шорты парня всем посетителям зала. Преимущественно это были пожилые люди. Поэтому в следующие два часа он занимался «самой креативной нагрузкой в своей жизни» — качал пресс, поскольку это позволяло ему не сходить с места. Встретившись глазами с привлекательной девушкой, тренировавшей бедра, он еще больше усугубил ситуацию в своих шортах, «всерьез задумавшись о переезде в другой город».

«Вернувшись домой, я спросил у соседа, что это за таблетки. Этот ублюдок начал так сильно смеяться, что не мог дышать, и сказал, что это не спортивные БАД, а дерьмо, которое принимают перед сексом. Упаковка — как и у обычной добавки для спортзала. Меня это чертовски обмануло», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на то, как оконфузилась во время занятий в спортзале. По ее словам, это произошло, когда она подошла к штанге с намерением поднять ее.

