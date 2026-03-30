Экономика
18:51, 30 марта 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Ильин: Погода в Москве на Пасху будет облачной с прояснениями
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Погода в столице в праздник Пасхи будет облачной с прояснениями. Прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По расчетам метеоролога, столбики термометров 12 апреля утром будут держаться на уровне плюс 4-8 градусов, а в течение дня поднимутся до плюс 9-14 градусов. Осадков в первой половине дня Ильин не ожидает, однако к вечеру возможен небольшой дождь или морось.

Вплоть до 5 апреля погода в Москве обещает быть теплой. В будни воздух прогреется до плюс 15-18 градусов, а в некоторых районах может достичь отметки плюс 20 градусов. В пятницу возможны небольшие дожди. К выходным, однако, жара ослабнет: температура понизится до плюс 8-13 градусов. При этом на следующей неделе, с 6 по 12 апреля, температура вновь поднимется до плюс 14-19 градусов. Снег, который прежде прогнозировали специалисты, вряд ли выпадет.

Ранее москвичам пообещали рекордно теплый март. Прежде такое звание носил март 2007 года, однако март 2026-го может оказаться еще теплее.

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Женщину затянуло в измельчитель древесины

    Погода подарит сюрпризы москвичам весной-летом 2026 года

    Погибшая в российском городе пара увлекалась сексуальной свинг-практикой и искала девушку

    Турист упал замертво на глазах у жены во время восхождения к храму в Таиланде

    Внешность Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной»

    Россиянам назвали три способа не платить налог при продаже машины

    В России остановили операции с валютой и золотом

    На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

    Белый дом рассказал о работе над потрясающей для США сделкой

    Все новости
