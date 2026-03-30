Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Погода в столице в праздник Пасхи будет облачной с прояснениями. Прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По расчетам метеоролога, столбики термометров 12 апреля утром будут держаться на уровне плюс 4-8 градусов, а в течение дня поднимутся до плюс 9-14 градусов. Осадков в первой половине дня Ильин не ожидает, однако к вечеру возможен небольшой дождь или морось.

Вплоть до 5 апреля погода в Москве обещает быть теплой. В будни воздух прогреется до плюс 15-18 градусов, а в некоторых районах может достичь отметки плюс 20 градусов. В пятницу возможны небольшие дожди. К выходным, однако, жара ослабнет: температура понизится до плюс 8-13 градусов. При этом на следующей неделе, с 6 по 12 апреля, температура вновь поднимется до плюс 14-19 градусов. Снег, который прежде прогнозировали специалисты, вряд ли выпадет.

Ранее москвичам пообещали рекордно теплый март. Прежде такое звание носил март 2007 года, однако март 2026-го может оказаться еще теплее.