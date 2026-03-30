18:39, 30 марта 2026

Владелец криминального бизнеса сел на 17 лет в России

В Липецкой области приговорили к 17 годам колонии организатора нарколаборатории
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Липецкой области суд приговорил 39-летнего жителя Красноярска Сергея Зарубина к 17 годам строгого режима за организацию подпольной нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц с использованием интернета. Следствие и суд установили, что в январе-феврале 2023 года он вместе с соучастником наладил нарколабораторию в частном доме в селе Бредихино. Там фигуранты изготовили 88 килограммов мефедрона.

Когда подпольный цех выявили сотрудники ФСБ, мужчины скрылись в Красноярском крае, однако вскоре Зарубина задержали за другие преступления, также связанные с оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что устранявший конкурентов через Службу безопасности Украины контрабандист отплатил шпионажем в России.

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Женщину затянуло в измельчитель древесины

    Погода подарит сюрпризы москвичам весной-летом 2026 года

    Погибшая в российском городе пара увлекалась сексуальной свинг-практикой и искала девушку

    Турист упал замертво на глазах у жены во время восхождения к храму в Таиланде

    Внешность Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной»

    Россиянам назвали три способа не платить налог при продаже машины

    В России остановили операции с валютой и золотом

    На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

    Белый дом рассказал о работе над потрясающей для США сделкой

    Все новости
