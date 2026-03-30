Полезные для кишечника продукты оказались вредны для другого органа

Александра Лисица

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Ферментированные продукты, полезные для кишечника, могут быть вредны для другого органа, предупредила диетолог Трейси Паркер. Новые данные исследования Британского фонда изучения сердца она прокомментировала в беседе с Mirror.

По мнению экспертов фонда, кимчи, комбуча и квашеная капуста благоприятно влияют на кишечник благодаря содержанию пробиотиков, но могут оказывать негативное воздействие на сердце из-за добавленных соли и сахара — например, повышать кровяное давление.

Паркер призвала потребителей выбирать меньшие порции этих продуктов. «Мы призываем всех выбирать продукты, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника. Проверяя этикетки на упаковке на наличие соли и сахара и употребляя эти продукты в умеренных количествах, вы можете быть уверены, что риски не перевешивают пользу для здоровья сердца», — заключила она.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева перечислила женщинам защищающие от перепадов настроения после 45 лет продукты. С этой целью она посоветовала включить в рацион бананы и шоколад.

