20:20, 30 марта 2026Россия

Появились подробности о последствиях удара ВСУ по Краснодару

Три дома оказались повреждены в результате ударов ВСУ по Краснодару
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Евгений Наумов | глава Краснодара»

Три дома получили повреждения при ночном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодару. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем канале в мессенджере Мах.

«В Прикубанском внутригородском округе завершилось обследование многоэтажек после падения обломков вражеского БПЛА», — написал он.

По его словам, в трех домах повреждения получили 13 квартир. Помимо этого, пострадало коммерческое помещение. Спасатели уже выполнили демонтаж опасных конструкций, а также затянули выбитые окна пленкой.

Прошлой ночью беспилотник попал в жилую многоэтажку в Прикубанском районе. Последствия падения обломков дрона в квартиру показали на видео.

    Последние новости

    Россиян обяжут платить за использование VPN

    Раскрыт размер зарплаты Зеленского

    Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

    Россияне пожаловались на один тип соседей

    Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

    Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

    Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

    Названа простая диета для снижения риска развития рака

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

    Все новости
