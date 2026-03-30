Появились подробности о последствиях удара ВСУ по Краснодару

Три дома оказались повреждены в результате ударов ВСУ по Краснодару

Три дома получили повреждения при ночном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодару. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем канале в мессенджере Мах.

«В Прикубанском внутригородском округе завершилось обследование многоэтажек после падения обломков вражеского БПЛА», — написал он.

По его словам, в трех домах повреждения получили 13 квартир. Помимо этого, пострадало коммерческое помещение. Спасатели уже выполнили демонтаж опасных конструкций, а также затянули выбитые окна пленкой.

Прошлой ночью беспилотник попал в жилую многоэтажку в Прикубанском районе. Последствия падения обломков дрона в квартиру показали на видео.