Появились подробности о последствиях удара ВСУ по Таганрогу

Слюсарь: Удар ВСУ по Таганрогу затронул 16 многоквартирных домов

В Таганроге 16 многоквартирных домов получили повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этих и других последствиях атаки сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По данным к этому часу, в Таганроге разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин», — написал он.

Помимо того, повреждения зафиксировали в школе №26. Губернатор отметил, что на учебу школьников это никак не повлияло, так как на данный момент у них каникулы.

Ростовская область подверглась мощной атаке беспилотников ВСУ вечером 29 марта и в ночь на 30 марта. Всего над регионом уничтожили около шестидесяти дронов. При ударе пострадали восемь человек, одного спасти не удалось. Один из взрывов после попадания беспилотника в жилой дом сняли на видео.