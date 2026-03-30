Премьер европейской страны записал видеообращение о блокировке санкций против России

Le Monde: Фицо грозит заблокировать 20-й пакет санкций против РФ из-за Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России. Об этом пишет издание Le Monde.

Фицо в своем заявлении обвинил Европейскую комиссию в двойных стандартах, а так же в том, что ЕК ставит интересы Украины выше интересов государств, которые уже являются членами Евросоюза. Словацкого премьера возмутило, что ЕС не сделал ничего, чтобы «подтолкнуть Украину к возобновлению транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба"».

Премьер-министр Словакии также заявил, что Братислава получила «письмо с угрозами» из Брюсселя по поводу мер по защите внутреннего топливного рынка. В то же время Киев получил «письма, полные любви и понимания».

«Если ЕК намерена и впредь вести себя подобным образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, она может забыть о любой поддержке 20-го пакета санкций против РФ или о нашей готовности содействовать скорейшему вступлению Украины в ЕС», — заключил Фицо.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой.