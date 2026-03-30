23:23, 29 марта 2026Мир

Президент Ирана назвал «израильских королей» правителями демократии в США

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: John Rudoff / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что демократией в США правят «израильские короли», и жители Соединенных Штатов уже устали от этого, потому и приняли участие в акциях протеста под лозунгом «Нет королям». Об этом он написал в социальной сети X.

«Американский народ возмущен лозунгом "Израиль превыше всего" и ему надоело, что израильские короли правят американской демократией», — считает Пезешкиан. Он также предположил, что президент США Дональд Трамп не до конца понимает причины, по которым в стране начались акции протеста, и нужно, чтобы ему это объяснили.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Джим Хаймс признал, что у Ирана есть рычаг давления на США в виде контроля над Ормузским проливом.

