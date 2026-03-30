В США признали наличие у Ирана рычага давления на Вашингтон

Хаймс: Контроль над Ормузским проливом стал рычагом давления Ирана на США

Иран способен оказывать давление на США, так как контролирует Ормузский пролив, и Тегеран это осознает. На это указал конгрессмен от Демократической партии Джим Хаймс в эфире телеканала CBS.

«Они [Иран] контролируют Ормузский пролив. Стоимость бензина выросла больше чем на 1 доллар за галлон (3,785 литра — прим. «Ленты.Ру»). И иранцы поняли <...>, что у них есть мощный рычаг влияния», — сказал политик.

Хаймс также усомнился в том, что Иран и США поддерживают контакты. Он считает, что утверждения об этом направлены исключительно на стабилизацию ситуации на мировых рынках.

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что США и Израиль не смогут одержать победу над Ираном.