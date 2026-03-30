21:19, 30 марта 2026

Раскрыт размер зарплаты Зеленского

Зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский получает 28 тысяч гривен в месяц (около 50 тысяч рублей), свидетельствуют данные декларации на сайте главы государства.

Согласно документу, доходы украинского лидера за прошлый год состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила около 7 миллионов гривен.

При этом денежные активы Зеленского существенно не изменились: в декларации указаны 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро на счете в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривне, долларах и евро.

В 2024 году Владимир Зеленский и члены его семьи заработали более 15 миллионов гривен (около 31 миллиона рублей по действовавшему на тот момент курсу — прим. «Ленты.ру»). В 2022 году Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен — более 98 тысяч долларов. При этом в 2021 году доходы Зеленского и его семьи достигли почти 11 миллионов гривен — свыше 290 тысяч долларов по текущему курсу.

