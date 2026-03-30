Раскрыта стоимость замены поврежденного Ираном американского Boeing E-3 Sentry

WSJ: Замена поврежденного Ираном Boeing E-3 Sentry может обойтись США в $700 млн

Замена поврежденного в результате иранского удара американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS) может обойтись США более чем в 700 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что самой вероятной заменой самолета является Boeing E-7 Wedgetail, который стоил более чем 700 миллионов долларов в 2025 году. ВВС США сообщали, что Boeing может построить до семи Wedgetail при достаточном финансировании. Однако, по данным издания, американские силы полагаются на старые E-3 еще со времен холодной войны.

«Важнейший» американский самолет E-3 Sentry был поврежден при ударе Ирана по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии. Отмечается, что E-3 Sentry играет ключевую роль в управлении боевым пространством, отслеживании БПЛА.