Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 30 марта 2026Мир

Россия обратилась с призывом к странам Персидского залива

МИД: РФ призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с главами МИД стран Персидского залива, в ходе которого произошел обмен мнениями о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом говорится в опубликованном МИД России сообщении для СМИ по итогам переговоров.

«Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий, несущих разрушения и страдания мирному населению», — указано в сообщении.

По словам Лаврова, первопричиной конфликта является неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана. Урегулирование, отметил он, возможно только путем дипломатии с учетом интересов всех стран региона.

Министр также заявил о недопустимости втягивания стран Персидского залива в чужую войну.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok