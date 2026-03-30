Россия обратилась с призывом к странам Персидского залива

МИД: РФ призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с главами МИД стран Персидского залива, в ходе которого произошел обмен мнениями о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом говорится в опубликованном МИД России сообщении для СМИ по итогам переговоров.

«Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий, несущих разрушения и страдания мирному населению», — указано в сообщении.

По словам Лаврова, первопричиной конфликта является неспровоцированная и бессмысленная агрессия США и Израиля против Ирана. Урегулирование, отметил он, возможно только путем дипломатии с учетом интересов всех стран региона.

Министр также заявил о недопустимости втягивания стран Персидского залива в чужую войну.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий боевых действий.