Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

Курорт Абрау-Дюрсо стал самым дорогим направлением для отдыха в апреле 2026 года

Курорт Краснодарского края назвали самым дорогим направлением для отдыха в апреле 2026 года. Об этом стало известно аналитикам сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, средняя стоимость проживания в Абрау-Дюрсо обойдется россиянам в 10,9 тысячи рублей. Второе место в списке наиболее дорогостоящих мест отдыха в стране занял Архыз в Карачаево-Черкесии, здесь стоимость ночи начинается от 10,1 тысячи рублей. Третья позиция за Шерегешом, расположенным в Кемеровской области, ― 9,1 тысячи рублей за сутки.

В топ-10 попали также города Кировск, Псков, Великий Новгород, Майкоп, поселок Каменномостский, Алушта. Наиболее бюджетным из списка оказался отдых в Туле ― средняя стоимость проживания в местном отеле составит от 5,1 тысячи рублей.

Ранее россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе. По данным специалистов, средняя цена на недельный отдых по системе «все включено» уже повысилась на 3,8 процента.