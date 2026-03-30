Россиянам предложили туры «все включено» на море от 88 тысяч рублей за двоих

Туры «все включено» на море на апрель продают по цене от 88 тысяч рублей за двоих с перелетом. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что за такую сумму получится купить тур в Турцию, которая остается самой доступной страной, где можно весной отдохнуть у моря. В тройку самых бюджетных направлений также вошли Египет и Таиланд.

Так, отдохнуть в Хургаде можно от 121,1 тысячи рублей за двоих. В эту сумму включено проживание в четырехзвездочном отеле «все включено» и прямой перелет. А десятидневный тур в Паттайю с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками и прямым перелетом стоит от 189,5 тысячи рублей на двоих.

Тем временем за поездку во Вьетнам, Китай, Иорданию, Индию и Шри-Ланку в апреле придется отдать около 250 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Ранее сообщалось, что туры «все включено» на майские праздники обойдутся туристам из регионов России от 103 тысяч рублей на двоих. Отдохнуть в Турции дешевле всего получится у жителей Сочи.

