Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:09, 30 марта 2026

Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Азии в апреле

Зарина Дзагоева
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Самый дешевый отдых по системе «все включено» в апреле предлагает россиянам Вьетнам, а самый дорогой — Малайзия. Стоимость таких путешествий в пять популярных стран Азии раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, во Вьетнаме туры по такой системе стоят от 291 тысячи рублей на двоих с прямым перелетом, в Таиланде — от 343 тысяч рублей, в Китае (Хайнань) — от 401 тысячи рублей, в Индонезии (Бали) — от 495 тысяч рублей, в Малайзии (Лангкави) — от 580 тысяч рублей.

«Система питания "все включено" в Азии традиционно не распространена из-за развитой инфраструктуры за территорией отелей и обилия ресторанов и недорогого уличного питания. Однако все больше отелей внедряют такую систему из-за роста спроса в том числе со стороны российских туристов», — указывают аналитики АТОР.

Ранее сообщалось, что туры «все включено» на море на апрель продают по цене от 88 тысяч рублей за двоих с перелетом. За такую сумму получится купить тур в Турцию, которая остается самой доступной страной, где можно весной отдохнуть у моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok