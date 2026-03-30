Россиянам запретили отсасывать яд

Эколог Рыбальченко: После встречи с гадюкой нельзя отсасывать яд

После укуса гадюки нельзя отсасывать яд из раны. Причины досрочного пробуждения змей в Московском регионе и правила поведения при встрече с пресмыкающимися назвал россиянам эколог Илья Рыбальченко, его слова передает Life.ru.

По словам специалиста, гадюки проснулись раньше времени на фоне аномально теплой погоды — почва быстро прогрелась и дала хладнокровным сигнал к выходу из анабиоза. Эксперт предупредил, что встретить этих змей можно не только в лесу, но и на окраинах городов — в том числе в Москве.

Рыбальченко уточнил, что сами по себе гадюки не охотятся на людей и проявляют агрессию только для защиты — например, если на них наступили или пытаются трогать. Укус змеи может быть опасен, но при правильных действиях негативных последствий можно избежать.

«Категорически нельзя разрезать, отсасывать яд, прижигать и накладывать жгут. Это как с пожаром: лишние "героические" действия часто вредят больше, чем сам огонь», — подчеркнул эколог. Вместо этого стоит сохранять хладнокровие, снять все украшения с пораженной конечности и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Гадюки уже проснулись в Московской области. Пресмыкающихся заметили под подмосковным Звенигородом. Укус этой змеи может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию, а в одном проценте случаев — летальный исход.