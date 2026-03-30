Россияне пожаловались на один тип соседей

«КП»: 58 % россиян жалуются на курящих в подъезде соседей

Больше половины россиян (58 процентов) пожаловались на соседей, курящих на лестничных клетках. Такой результат показал опрос «Комсомольской правды».

По словам недовольных, неприятный запах от сигарет распространяется по всему дому и нередко проникает в квартиры, а договориться с курильщиками не получается. Еще 38 процентов признались, что им повезло — в их доме нет соседей, которые курят в общественных местах. Некоторые респонденты уточнили, что сами добились такого порядка разговорами с нарушителями и вызовом участкового.

Ранее россиянам напомнили о штрафе размером до 50 тысяч рублей за курение на балконе квартиры.