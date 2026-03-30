Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 30 марта 2026

Изучающему спецслужбы российскому журналисту вынесли приговор

В Москве суд заочно приговорил журналиста Солдатова к 4 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: FRONTLINE PBS | Official / YouTube

В Москве суд заочно приговорил 50-летнего журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) к четырем годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Журналиста признали виновным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и об участии в деятельности нежелательной организации. Следствие и суд установили, что ранее он за это привлекался к административной ответственности, однако, находясь за границей, продолжал публиковать посты без маркировки и участвовать в организации.

30 января Солдатова заочно арестовали. До этого он заявлял об аресте счетов в российских банках.

По данным ТАСС, журналист специализируется на изучении деятельности спецслужб и интернета, а также является главным редактором заблокированного в России портала Agentura.ru.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Последствия войны на Ближнем Востоке для Европы назвали чудовищными

    Брюки в стиле 70-х вновь стали трендом

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok