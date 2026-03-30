Изучающему спецслужбы российскому журналисту вынесли приговор

В Москве суд заочно приговорил журналиста Солдатова к 4 годам колонии

В Москве суд заочно приговорил 50-летнего журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) к четырем годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Журналиста признали виновным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов и об участии в деятельности нежелательной организации. Следствие и суд установили, что ранее он за это привлекался к административной ответственности, однако, находясь за границей, продолжал публиковать посты без маркировки и участвовать в организации.

30 января Солдатова заочно арестовали. До этого он заявлял об аресте счетов в российских банках.

По данным ТАСС, журналист специализируется на изучении деятельности спецслужб и интернета, а также является главным редактором заблокированного в России портала Agentura.ru.