Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 30 марта 2026

Сдававший жилье за алкоголь российский пенсионер попал под следствие

На Урале арестовали пенсионера, организовавшего наркопритон
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Урале арестовали пенсионера, организовавшего наркопритон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, 72-летний ранее судимый местный житель регулярно предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. Оплату он принимал алкогольными напитками.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков. Также на двоих посетителей наркопритона были составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что скрученные денежные купюры и зеркало помогли россиянке организовать место преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Трамп рассказал о переговорах с «новым и более разумным режимом» Ирана

    В Армении шансы переизбрания Пашиняна оценили словами «хихоньки-хахоньки»

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok