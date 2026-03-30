Си Цзиньпин выступил с предложением об историческом визите

Си Цзиньпин пригласил лидера оппозиционной партии Тайваня впервые с 2016 года

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил лидера оппозиционной партии Тайваня посетить материковую часть страны в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это будет первая подобная поездка действующего лидера Гоминьдана с 2016 года. Глава Китая лично направил приглашение председателю партии Чэн Ли-вун, которая выступает за укрепление связей с Китаем.

Политик и его делегация приглашены посетить Цзянсу, Шанхай и Пекин с 7 по 12 апреля.

Агентство отмечает, что это заявление прозвучало на фоне визита американских сенаторов на Тайвань, который, скорее всего, вызовет недовольство Китая, поскольку он выступает против любых официальных контактов между Тайбэем и другими правительствами.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил, что о сроках визита президента России Владимира Путина в Китай будет объявлено в ближайшее время.