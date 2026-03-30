СК отреагировал на упавшего из окна на козырек дома ребенка

В Подмосковье СК возбудил дело после падения ребенка из окна многоэтажки

В Подмосковье Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после падения двухлетнего ребенка из окна на козырек многоэтажки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда по неосторожности»). Сейчас на место происшествия выехал следователь.

30 марта в подмосковном поселке Октябрьский двухлетний мальчик выпал из окна на козырек дома. Он получил травму теменной области.

Ребенка заметила одна из местных жительниц. Она стала громко звать на помощь и привлекать внимание прохожих, чтобы не допустить беды. На ее крики прибежали два соседа. Один из мужчин поднялся на козырек и спустил мальчика в руки товарищу, стоявшему внизу.