14:10, 30 марта 2026Россия

Появились подробности о спасенном с козырька дома под Москвой ребенке

В поселке Октябрьский двухлетний ребенок выпал из окна на козырек дома
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал 360.ru

В подмосковном поселке Октябрьский двухлетний ребенок выпал из окна на козырек дома и был спасен. Он получил травму теменной области. Такие подробности появились в Telegram-канале «360».

Мальчика заметила одна из местных жительниц. Она стала громко звать на помощь и привлекать внимание прохожих, чтобы не допустить беды.

На ее крики прибежали два соседа. Один из мужчин поднялся на козырек и спустил мальчика в руки товарищу, стоявшему внизу.

Родители пострадавшего появились спустя 20 минут. Ребенка госпитализировали, по факту случившегося с ним организовали проверку.

О происшествии сообщили утром в понедельник, 30 марта.

До этого в Орске таксист бросил на обочине младенца. Его заметили двое подростков — 17-летний юноша и его подруга. Благодаря их действиям ребенку удалось сохранить жизнь. Водителя задержали.

