Россияне спасли упавшего на козырек дома ребенка

Жители поселка Октябрьский спасли упавшего на козырек дома ребенка

Жители подмосковного поселка Октябрьский спасли упавшего на козырек дома ребенка. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, один из россиян забрался на козырек. Затем он передал пострадавшего мужчине, ожидавшему внизу.

Ребенка передали медикам. Серьезных травм он не получил.

До этого сообщалось, что в Орске таксист бросил на обочине младенца. Его заметили двое подростков — 17-летний юноша и его подруга. Благодаря их действиям ребенку удалось сохранить жизнь. Водителя, оставившего младенца у дороги, задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще раньше в Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца.