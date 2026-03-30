13:15, 30 марта 2026

Россияне спасли упавшего на козырек дома ребенка

Жители поселка Октябрьский спасли упавшего на козырек дома ребенка
Майя Назарова

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Жители подмосковного поселка Октябрьский спасли упавшего на козырек дома ребенка. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, один из россиян забрался на козырек. Затем он передал пострадавшего мужчине, ожидавшему внизу.

Ребенка передали медикам. Серьезных травм он не получил.

До этого сообщалось, что в Орске таксист бросил на обочине младенца. Его заметили двое подростков — 17-летний юноша и его подруга. Благодаря их действиям ребенку удалось сохранить жизнь. Водителя, оставившего младенца у дороги, задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще раньше в Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца.

