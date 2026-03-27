Россия
22:16, 27 марта 2026

Российские подростки спасли брошенного на обочине младенца

В Орске подростки спасли брошенного на обочине младенца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Орске таксист бросил на обочине младенца. Его заметили двое подростков — 17-летний юноша и его подруга. Благодаря им ребенка спасли, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, подростки гуляли вечером и заметили автолюльку с ребенком рядом с дорогой неподалеку от отдела полиции. Около ребенка лежали его вещи. Обнаружив младенца, подростки отправились к правоохранителям, и вернулись уже с дежурным. «Ребенка забрали, а молодых людей отпустили домой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что таксиста, оставившего младенца у дороги, задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца.

