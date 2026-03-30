05:52, 31 марта 2026Мир

Сложность достижения американцами соглашения по Ирану и по Украине сравнили

Социолог Копатько: США важнее договориться по Ирану, но проще по Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Социолог Евгений Копатько в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сравнил, насколько сложно США достичь соглашения по Ирану и по Украине.

«Для США более жизненно необходимо договориться по Ирану. По Украине легче договориться, опять-таки, если меняется власть на Украине», — отметил эксперт.

Он добавил, что если американцы захотят решить вопрос с соглашением по Украине, они смогут это сделать достаточно быстро.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США потребовали от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Украину.

    Последние новости

    Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?

    Стало известно о попытке Трампа переложить переговоры с Ираном на Вэнса

    В Госдуме перечислили россиянам ключевые программы льготной ипотеки

    Стало известно сочетание факторов повышенного риска смерти

    В Госдуме назвали влияющие на размер пенсии условия

    Украинский военный пожаловался на власти словами «воюй, дурачок, получишь золотой значок»

    К дому скандальной порномодели подполз вооруженный злоумышленник в маске

    «Рассвет» из России сочли совершеннее Starlink

    Европеец покинул родную страну на несколько месяцев и «разрушил свою жизнь»

    Памфилова оценила вероятность проведения выборов на Украине

    Все новости
