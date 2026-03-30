Слухи об изъятии и перераспределении банковских вкладов россиян оказались недостоверными

Сообщения о планах правительства изъять и перераспределить вклады россиян — фейк

В социальных сетях стала распространяться недостоверная информация о том, что правительство России якобы хочет изъять деньги россиян, хранящиеся на вкладах, и направить их на развитие экономики. В качестве подтверждения этих данных паблики приводят заявление профессора кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики (ВШЭ) Кирилла Андросова о том, что власти должны придумать, как использовать 67 триллионов рублей, которые скопились на вкладах граждан.

На самом же деле авторы постов исказили слова эксперта. Во время мастер-класса, посвященного инвестиционному климату России в условиях санкционных ограничений, Андросов рассуждал о потенциале инвестирования, а не о блокировке счетов россиян.

Он действительно сказал, что на счетах физических лиц в российских банках находятся 67 триллионов рублей. «Это фантастический показатель: за всю современную историю России такой цифры не было никогда, это почти 30 % нашего ВВП, и у правительства должна стоять задача, как эти деньги вовлечь в экономику», — поделился своим мнением профессор. При этом он не призывал расходовать деньги россиян.

В свою очередь, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заметил, что все эти деньги, 67 триллионов рублей, уже используются. «Банки не берут депозит и не кладут его в тумбочку. Они сегодня берут у условного Ивана Ивановича 5-7 миллионов рублей, а завтра Петру Петровичу, гардинно-тюлевой или пельменной фабрике дают кредит. Депозиты в ящиках не лежат, они работают, друг. Другое дело — посмотреть на эффективность, где они работают. Может быть, точечно распределять их на перестройку структурных отраслей. Это переход от неэффективных предприятий, перенос капитала и труда из неэффективных в эффективные. То есть нужно смотреть, куда эти деньги вкладывать, а не просто в какую-то непонятную отрасль», — указал эксперт.

Важно понимать, что банковский вклад или депозит — это сумма денежных средств, которую человек на определенное время отдает на хранение в банк, а затем забирает обратно. Пока эти деньги находятся у банка, он может распоряжаться ими в своих целях. Например, выдавать клиентам кредиты, торговать на фондовых рынках и валютных биржах, что принесет банку коммерческий доход. За эту возможность использовать вложенные средства банки готовы платить, поэтому по окончании срока действия депозита вкладчик получит свои деньги с процентами.

Эксперт-аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева объяснила, что вклад — это, по сути, своеобразный займ банку: вы даете деньги на определенный срок, а банк обещает вернуть сумму с процентами. Банк не хранит деньги вкладчиков в сейфе, а активно использует их. Это, по словам аналитика, основной источник дохода банка: он привлекает деньги на вклад, платит вкладчику, условно, 19 процентов годовых, а затем привлеченные средства выдает в виде кредитов под 25–30 процентов годовых. Разница в эти 5–10 процентов и есть прибыль банка.

Вбросы о заморозке вкладов россиян регулярно появляются в сети, однако они не имеют под собой никаких доказательств.

Сообщения об этом всплывали в инфополе осенью 2024 года на фоне падения курса рубля, вышедшей за пределы прогнозов инфляции и повышения Банком России ключевой ставки до рекордного уровня в 21 процент. А в марте 2025 года в социальных сетях появилось видео, где похожая на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину фигура заявила о необходимости временно заморозить вклады населения. Банк России назвал видео фейковым: при внимательном изучении записи можно было заметить неестественную мимику, к тому же видео было опубликовано в плохом качестве.

Участники рынка и регулятор неоднократно опровергали возможность такого развития событий. Так, Набиуллина объясняла, что заморозка вкладов не имеет экономического смысла, так как структура экономики отличается от той, что была в советские годы. Она также указывала, что российское законодательство не дает регулятору полномочий на заморозку вкладов. «У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны - как я уже говорила, это бессмыслица», — подчеркивала глава ЦБ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».