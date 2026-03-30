Смерть 14-летнего подростка от инсульта привлекла интерес Следкома

Бастрыкин просит доклад о расследовании смерти 14-летнего подростка от инсульта

В центральный аппарат СК представят докладо расследовании кончины 14-летнего подростка в Курской области. Юноши не стало после пережитого им инсульта, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Интерес Следкома привлек эфир на федеральном канале, в котором говорилось, что мать подростка полагает, будто его жизнь можно было спасти при оказании медицинской помощи вовремя, чего, по ее мнению, не сделали врачи.

«По данному факту следственными органами СК России по Курской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в публикации. Доклад о расследовании представят главе СК Александру Бастрыкину.

