Смерть 14-летнего подростка от инсульта привлекла интерес Следкома

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:24, 30 марта 2026

Бастрыкин просит доклад о расследовании смерти 14-летнего подростка от инсульта
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В центральный аппарат СК представят докладо расследовании кончины 14-летнего подростка в Курской области. Юноши не стало после пережитого им инсульта, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Интерес Следкома привлек эфир на федеральном канале, в котором говорилось, что мать подростка полагает, будто его жизнь можно было спасти при оказании медицинской помощи вовремя, чего, по ее мнению, не сделали врачи.

«По данному факту следственными органами СК России по Курской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в публикации. Доклад о расследовании представят главе СК Александру Бастрыкину.

Ранее была раскрыта возможная причина нападения подростка с арбалетом на школу в Челябинске. Во время второго урока он ворвался в класс, распылил газ и выстрелил в одноклассницу. Затем он распылил перцовый баллончик на педагогов в коридоре и попытался скрыться, выпрыгнув из окна. Школьника с переломами ног доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok