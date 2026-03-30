Смертельно опасную антиматерию впервые перевезли на грузовике

В ЦЕРН впервые перевезли антиматерию на грузовике

В Швейцарии физики впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Об этом сообщает издание Futurism.

Команда исследователей из ЦЕРН за полчаса доставила 92 антипротона в другую лабораторию. Для транспортировки частицы поместили в специальную вакуумную емкость, охлажденную до минус 269 градусов Цельсия. Грузовик двигался со скоростью до 42 километров в час.

Антиматерия смертельно опасна: при аннигиляции всего килограмма такого вещества высвобождается энергия, сопоставимая с самой большой ядерной бомбой в истории. Однако в данном случае угрозы для жизни людей не было из-за мизерного количества частиц. Даже в случае аннигиляции высвободилось бы не более одной миллионной доли джоуля — это в десять тысяч раз меньше, чем требуется для нажатия на клавишу компьютера.

Ученые более 30 лет мечтали о стабильной транспортировке антиматерии. «Теперь это наконец стало возможным», — заявил руководитель проекта Кристиан Сморра. Его коллега Стефан Ульмер назвал произошедшее событием, которого человечество прежде не совершало. «Мы купили много шампанского», — признался он.

Антиматерия (антивещество) состоит из античастиц — двойников элементарных частиц, отличающихся от оригиналов зарядами и квантовыми числами. Реакция между частицей и античастицей называется аннигиляцией.

Ранее сообщалось, что ученые, изучающие треки частиц, образующихся из миллиардов столкновений атомных ядер на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), обнаружили новый тип ядра антиматерии. Он является самым тяжелым из когда-либо найденных.