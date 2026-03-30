19:05, 30 марта 2026

Тихановская объяснила свой отъезд из Литвы словами «политическая драма»

Тихановская объяснила свой переезд из Литвы в Польшу вопросами безопасности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Little / Reuters

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила свой переезд из Литвы в Польшу вопросами безопасности. Об этом она сообщила в интервью LRT.

По ее словам, Литва является убежищем для тысячи людей, сохраняя позицию по отношениям с Белоруссией. «Поэтому я совершенно не хочу делать из этой ситуации никакой политической драмы», — подчеркнула Тихановская.

Политик подчеркнула, что упрощенный протокол безопасности в Литве вынудил ее покинуть страну и переехать в Польшу.

В октябре 2025 года министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил о снижении уровня охраны белорусского оппозиционного политика. Ранее за охрану Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность.

