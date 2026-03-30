Турист упал замертво на глазах у жены во время восхождения к храму в Таиланде

Канадский турист не выжил во время восхождения к Храму Пещеры Тигра в провинции Таиланда Краби. Об этом сообщает портал Nation Thailand.

В воскресенье, 29 марта, мужчина и его жена отправились к одной из самых известных религиозных достопримечательностей королевства. Возле 1100-й из 1260 ступеней лестницы канадец упал замертво на глазах у своей супруги.

Находившиеся поблизости люди попытались реанимировать иностранца до прибытия бригады скорой помощи. Кроме того, на место вызвали спасателей из фонда Krabi Phithak Pracha Foundation, однако они установили, что у мужчины нет пульса. Позже его тело спустили по крутой лестнице.

В беседе с полицейскими жена канадца, 61-летняя тайка Супанья Срисутаньявонг, сообщила, что они хотели подняться на вершину, чтобы поклониться статуям Будды. По ее словам, они уже совершали подобные восхождения.

После того как инцидент получил огласку в соцсетях, многие местные жители призвали к усилению мер безопасности в храме. В частности, они предложили установить там канатную дорогу, ограничить доступ для пожилых людей и ввести медицинский осмотр для всех желающих подняться наверх.

Это уже не первая подобная трагедия на лестнице, ведущей к Храму Пещеры Тигра. 26 марта 68-летний мужчина тоже не пережил восхождение. А в январе 2023 года 19-летний турист из Германии получил травмы, потеряв сознание и упав недалеко от вершины.

Ранее пожилой китайский турист не пережил групповой тур по Пекину из-за плотного графика экскурсий. Во время одной из них он отстал и упал на обочине дороги.