19:48, 30 марта 2026

Турист упал замертво на глазах у жены во время восхождения к храму в Таиланде

Алина Черненко

Фото: The Nation

Канадский турист не выжил во время восхождения к Храму Пещеры Тигра в провинции Таиланда Краби. Об этом сообщает портал Nation Thailand.

В воскресенье, 29 марта, мужчина и его жена отправились к одной из самых известных религиозных достопримечательностей королевства. Возле 1100-й из 1260 ступеней лестницы канадец упал замертво на глазах у своей супруги.

Материалы по теме:
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
17 февраля 2026
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Находившиеся поблизости люди попытались реанимировать иностранца до прибытия бригады скорой помощи. Кроме того, на место вызвали спасателей из фонда Krabi Phithak Pracha Foundation, однако они установили, что у мужчины нет пульса. Позже его тело спустили по крутой лестнице.

В беседе с полицейскими жена канадца, 61-летняя тайка Супанья Срисутаньявонг, сообщила, что они хотели подняться на вершину, чтобы поклониться статуям Будды. По ее словам, они уже совершали подобные восхождения.

После того как инцидент получил огласку в соцсетях, многие местные жители призвали к усилению мер безопасности в храме. В частности, они предложили установить там канатную дорогу, ограничить доступ для пожилых людей и ввести медицинский осмотр для всех желающих подняться наверх.

Это уже не первая подобная трагедия на лестнице, ведущей к Храму Пещеры Тигра. 26 марта 68-летний мужчина тоже не пережил восхождение. А в январе 2023 года 19-летний турист из Германии получил травмы, потеряв сознание и упав недалеко от вершины.

Ранее пожилой китайский турист не пережил групповой тур по Пекину из-за плотного графика экскурсий. Во время одной из них он отстал и упал на обочине дороги.

