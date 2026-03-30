16:20, 30 марта 2026Путешествия

Туристка выпала из квадроцикла на полной скорости и осталась с «похожим на фарш» лицом

Туристка въехала в дерево на квадроцикле в Гондурасе и осталась без зубов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Туристка из США въехала в корень дерева на полной скорости, выпала из квадроцикла и осталась с «похожим на фарш» лицом во время отпуска в Гондурасе. Об этом пишет издание People.

30-летняя Шонтанис Брукс из Техаса приехала на отдых в Гондурас вместе с матерью Конодрой Уилсон в феврале 2026 года. В один из дней Брукс отправилась на экскурсию на квадроциклах по джунглям. Сначала катание шло хорошо, однако в середине поездки женщина перестала справляться с управлением и наехала на торчащий из-под земли корень. Из-за препятствия на пути и большой скорости — около 15-20 миль в час (24-32 километра в час) — ее отбросило в соседнее дерево.

«Все ее зубы были вырваны изо рта, лицо было перерезано. Оно было больше похоже на фарш, истекающий кровью», — вспоминает мать Брукс. По ее словам, дочь до этого ни разу не пользовалась квадроциклом и ехала быстрее, чем хотела. Из-за боязни она постоянно нажимала на тормоз, добавила Уилсон. Известно, что оперирование лица американки и ее сломанной руки заняло сутки.

Ранее турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе. Инцидент попал на видео.

