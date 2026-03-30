Удар Ирана по авиабазе США изменил правила войны на Ближнем Востоке

Удар Ирана по E-3 Sentry грозит изменить правила войны на Ближнем Востоке

Иранский удар по авиабазе Соединенных Штатов в Саудовской Аравии показал, что дорогостоящая американская авиация на текущий момент остается уязвимой. Как рассказали военные эксперты Василий Дандыкин и Александр Верейкин в беседе с «Российской газетой», исламская республика учится на примере СВО.

Уничтожение самолета ВВС США Boeing E-3 Sentry на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии нанесла серьезный удар по возможностям американских сил, считают экспертв. Помимо этого, подобные атаки фактически истощают базы Штатов в странах Залива.

«Они внимательно изучали происходящее, оценивали тактику. Применение беспилотников и других средств говорит о том, что они анализировали опыт специальной военной операции», — заявил Дандыкин, говоря об иранских военных.

Специалисты также считают, что схема с размещением дорогостоящих систем на передовых площадках утратила актуальность.

Ранее сообщалось, что произошедшие в последние несколько дней серии атак на Израиль и страны Персидского залива показывают, что Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Как считают эксперты, Иран по-прежнему сохраняет тысячи беспилотников и сотни баллистических ракет, несмотря на совместные удары США и Израиля.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Иранская сторона эти утверждения отвергает.