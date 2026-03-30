Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 30 марта 2026Мир

На Западе оценили «беззубость» Ирана

NYT: Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Произошедшие в последние несколько дней серии атак на Израиль и страны Персидского залива показывают, что Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. «Беззубость» Исламской Республики оценило издание The New York Times (NYT).

«Мы все понимаем, что главный критерий успеха Ирана — возможность продолжать запускать баллистические ракеты и дроны по Израилю, американским базам и странам Персидского залива. И мы знаем, что они все еще смогли это сделать», — прокомментировал аналитик Фразин Надими.

По мнению источника издания, Иран по-прежнему сохраняет тысячи беспилотников и сотни баллистических ракет, несмотря на совместные удары США и Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Иранская сторона эти утверждения отвергает. Там подчеркнули, что позиция Тегерана в отношении президента США остается юридической и опирается на международное право.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский город. БПЛА врезался в школу, в здании вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    За неделю над регионами России сбили почти три тысячи дронов

    Сестра Ким Кардашьян показала тело на фоне слухов о пластике

    Врач предупредил о разрыве глотки из-за одной привычки

    На Западе оценили «беззубость» Ирана

    Стало известно о решении США пропустить российский танкер с нефтью к берегам Кубы

    Одна страна закупила у России крупную партию нефти на фоне войны в Иране

    Двое детей пострадали при ударе ВСУ по жилому дому в Краснодаре

    Додик рассказал о глупом решении Евросоюза

    Моуринью назвал Португалию без Роналду заурядной командой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok