NYT: Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Произошедшие в последние несколько дней серии атак на Израиль и страны Персидского залива показывают, что Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. «Беззубость» Исламской Республики оценило издание The New York Times (NYT).

«Мы все понимаем, что главный критерий успеха Ирана — возможность продолжать запускать баллистические ракеты и дроны по Израилю, американским базам и странам Персидского залива. И мы знаем, что они все еще смогли это сделать», — прокомментировал аналитик Фразин Надими.

По мнению источника издания, Иран по-прежнему сохраняет тысячи беспилотников и сотни баллистических ракет, несмотря на совместные удары США и Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы дважды предпринимал попытку устранить его. Иранская сторона эти утверждения отвергает. Там подчеркнули, что позиция Тегерана в отношении президента США остается юридической и опирается на международное право.