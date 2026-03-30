Интернет и СМИ
20:01, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на «облапавшего» ее в подъезде мужчину

Лазарева вспомнила, что к ней приставал мужчина, когда она была подростком
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что к ней приставал мужчина, когда она была подростком. Подробности происшествия она раскрыла в своем Telegram-канале.

Лазарева заявила, что в детстве неоднократно сталкивалась с ситуациями, которые можно было бы назвать сексуализированным насилием. «Мне летом будет 60 лет, а я до сих пор обмираю от ужаса, когда вспоминаю, как за мной с улицы до самой квартиры на четвертом этаже гнался какой-то мужик, и, когда я уже практически падая позвонила в дверь, он облапал меня и убежал. Мне было лет 12-13, и как же мне было страшно!» — пожаловалась ведущая.

Она также отметила, что никому не рассказывала о случившемся, так как не считала произошедшее чем-то ненормальным. Однако при этом ведущая призналась, что после этого случая чувствовала себя плохо.

Ранее Лазарева обратилась к российским изданиям с предложением. Она призвала СМИ иллюстрировать материалы о ней ее новыми фотографиями.

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Азии в апреле

    Раскрыта реакция Кубы на гуманитарную помощь России

    Названо природное средство от последствий жирной пищи для обмена веществ

    Иран посчитал Украину соучастницей агрессии США

    Миру предсказали глобальный и асимметричный шок

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на «облапавшего» ее в подъезде мужчину

    Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей

    В Финляндии призвали отказаться от самой большой ошибки

    На Украине рассказали о «плане Б» Евросоюза по помощи Киеву

    Все новости
