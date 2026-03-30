Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на «облапавшего» ее в подъезде мужчину

Лазарева вспомнила, что к ней приставал мужчина, когда она была подростком

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что к ней приставал мужчина, когда она была подростком. Подробности происшествия она раскрыла в своем Telegram-канале.

Лазарева заявила, что в детстве неоднократно сталкивалась с ситуациями, которые можно было бы назвать сексуализированным насилием. «Мне летом будет 60 лет, а я до сих пор обмираю от ужаса, когда вспоминаю, как за мной с улицы до самой квартиры на четвертом этаже гнался какой-то мужик, и, когда я уже практически падая позвонила в дверь, он облапал меня и убежал. Мне было лет 12-13, и как же мне было страшно!» — пожаловалась ведущая.

Она также отметила, что никому не рассказывала о случившемся, так как не считала произошедшее чем-то ненормальным. Однако при этом ведущая призналась, что после этого случая чувствовала себя плохо.

