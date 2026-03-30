Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 30 марта 2026

В России впервые с начала века сократилось число магазинов

«Ъ»: Общее число торговых точек в России в 2026 году упало впервые с начала века
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В начале 2026 года количество торговых точек в России сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая динамика наблюдается впервые с начала 2000-х годов. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании Infoline пишет Forbes.

По словам ее основателя Ивана Федякова, в Москве за год стало на 4,5 тысячи магазинов меньше, а в Санкт-Петербурге — почти на 3 тысячи. В целом по стране ситуация не лучше, чем в крупнейших городах. Тенденция распространяется на все сегменты — продуктовые магазины у дома, супермаркеты, киоски с фруктами, салоны связи и магазины одежды.

Прошлый год, по оценкам компании, стал худшим с точки зрения динамики развития новых магазинов у дома за всю современную историю. Число открытий новых точек упало в шесть раз, что зафиксировано впервые с 2017 года.

Крупнейшие продуктовые сети с января по сентябрь 2025 года открыли 5,3 тысячи магазинов, что на 30 процентов меньше, чем годом ранее. К примеру, сеть «Красное и белое» в 2024 году запустила 4,5 тысячи точек, а в 2025-м — несколько сотен. На 10 процентов сократили число магазинов сети «ВкусВилл» и «Светофор».

Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что у каждой из сетей были свои сложности, но в целом первопричиной общего падения стало снижение потребления в России. Даже те компании, что смогли выйти в плюс, добились такого результата за счет высокой продуктовой инфляции.

В свою очередь, Федяков называет три причины падения числа магазинов. Это рост маркетплейсов, увеличение себестоимости торговли и снижение доходности, а также изменения в налогообложении. Часть магазинов не могут выдержать рост платежей и закрываются.

Эксперт напомнил, что сокращения числа магазинов не фиксировалось даже во время пандемии COVID-19 и кризиса 2022 года. По его мнению, в 2026 году кризис усугубится, причем во всех сегментах — и в бюджетном, и в премиальном.

Ранее в Infoline предположили, что в 2026 году оборот магазинов, работающих в формате жестких дискаунтеров (так называемые магазины для бедных), покажет самый слабый прирост с 2018 года. В прошлом году увеличение числа новых магазинов, работающих в этом формате, уже замедлилось до худшего с 2020 года результата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok