У магазинов для бедных в России возникли проблемы

«Ъ»: Рост оборота жестких дискаунтеров в России замедлится до минимума за 8 лет

В 2026 году оборот магазинов, работающих в формате жестких дискаунтеров, достигнет 2,06 триллиона рублей, что на 19,1 процента больше, чем годом ранее. Прирост окажется самым слабым с 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Infoline.

В дальнейшем, как ожидают эксперты, тенденция сохранится. В 2027 году рост составит 18,2 процента, в 2028-м — 13,4 процента, а в 2029-м — 9,4 процента.

В прошлом году увеличение числа новых магазинов, работающих в этом формате, уже замедлилось — с 1,43 тысячи точек до 1,24 тысячи. Такой результат стал худшим с 2020 года.

Проблемы у жестких дискаунтеров, которые называют магазинами для бедных из-за самых низких цен, связаны в том числе с общим охлаждением розничного рынка. Потребители пытаются сократить расходы вне зависимости от своего уровня доходов. По оценке «Сбериндекса», номинальные расходы россиян в период 9-15 марта выросли в годовом выражении всего на 1,8 процента, что в три раза ниже инфляции.

Не менее важным фактором стали проблемы «Светофора» — второго по обороту жесткого дискаунтера в России. Его выручка в прошлом году упала на три процента в связи с сокращением числа торговых точек. Внимание надзорных органов привело к тому, что сети пришлось приостанавливать работу или даже закрывать отдельные магазины.

Также по результатам бьет усиление конкуренции в этом формате. Многие мягкие дискаунтеры за счет промоакций приближают стоимость товаров к жестким, что замедляет переток покупателей. К тому же количество локаций для новых объектов падает, и экстенсивный рост затрудняется.

Тем не менее, подчеркнул председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, крупнейшие ретейлеры все еще заинтересованы в открытии жестких дискаунтеров. Запустить такую точку дешевле, чем супермаркет, а их доля на рынке по-прежнему относительно невелика — 5,8 процента продовольственной розницы.

