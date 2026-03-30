В Иране атаковали нефтехимическое предприятие

США и Израиль атаковали нефтехимическое предприятие в Тебризе

В иранском Тебризе было атаковано одно из нефтехимических предприятий. Об этом заявил его генеральный директор, передает государственное телевидение Ирана.

«Несколько минут назад предприятие подверглось нападению израильско-американского противника», — говорится в сообщении. Уточняется, что ситуация находится под контролем, никто не пострадал. Выброса токсичных или опасных для здоровья людей веществ не произошло. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что в иранском Хондабе остановил работу завод по производству тяжелой воды, который, по заявлению иранской стороны, подвергся атаке 27 марта.