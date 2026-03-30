Экономика
11:16, 30 марта 2026Экономика

В Москве «обнулился» снег

Тишковец: На ВДНХ и Балчуге в Москве полностью растаял снег
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В отдельных частях Москвы к утру понедельника, 30 марта, полностью растаял снег. О том, что снежный покров там фактически обнулился, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Еще в воскресенье на опорной метеостанции ВДНХ оставалось три сантиметра снежного покрова, а сегодня к 9:00 утра — ноль сантиметров. Обнулился снежный покров и на Балчуге. И только на метеостанции Тушино еще лежит пять сантиметров снега», — поделился информацией синоптик. Что касается Подмосковья, по три сантиметра снега лежит в Михайловском и Черустях. В Коломне и Кашире, продолжил Тишковец, показатели еще выше — четыре и семь сантиметров соответственно.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам, что снега в апреле не будет.

    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    В Москве начали искать специалиста по «плюсвайбу»

    Марту 2026 года в Москве предрекли звание самого теплого в истории

    Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

    Россиянина ранили полицейские во время погони

    Назван наиболее вероятный счет в матче сборной России с Мали

    Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Все новости
