В Москве «обнулился» снег

Тишковец: На ВДНХ и Балчуге в Москве полностью растаял снег

В отдельных частях Москвы к утру понедельника, 30 марта, полностью растаял снег. О том, что снежный покров там фактически обнулился, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Еще в воскресенье на опорной метеостанции ВДНХ оставалось три сантиметра снежного покрова, а сегодня к 9:00 утра — ноль сантиметров. Обнулился снежный покров и на Балчуге. И только на метеостанции Тушино еще лежит пять сантиметров снега», — поделился информацией синоптик. Что касается Подмосковья, по три сантиметра снега лежит в Михайловском и Черустях. В Коломне и Кашире, продолжил Тишковец, показатели еще выше — четыре и семь сантиметров соответственно.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам, что снега в апреле не будет.