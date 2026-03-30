В небе над Турцией сбили баллистическую ракету

МО Турции: Средства ПВО нейтрализовали запущенную из Ирана баллистическую ракету

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Турции нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) страны в социальной сети X.

«Баллистический боеприпас, как было установлено, запущенный из Ирана и попавший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — говорится в публикации.

Турция будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своей территории и воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.

Ранее собщалось, что Турция предложила США и Ирану площадку для проведения переговоров. Отмечается, что приоритетом для Анкары является прекращение огня и стабильность на Ближнем Востоке.