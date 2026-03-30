01:38, 30 марта 2026Россия

В России назвали преступлением возможную наземную операцию США в Иране

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США совершат серьезное преступление, если начнут наземную операцию в Иране. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил председатель комитета Совфеда России по международным делам Григорий Карасин.

«Начинать это абсолютно бездумно, в нарушение существующих принципов международного права — это серьезное преступление против того, что мы называем канонами международного общения», — сказал Карасин. Он подчеркнул, что в международно-правовом смысле такая операция станет проявлением «полного беззакония».

Сенатор добавил, что если операция все же начнется, то она может стать началом новой военно-политической эпохи в мире.

Ранее капитан американского Корпуса морской пехоты Мэттью Хо предрек США полный провал при попытке провести наземную операцию в Иране.

