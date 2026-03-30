В России остановили операции с валютой и золотом

В России приостановили проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов России.

Приостановка продлится до 1 июля 2026 года. Как подчеркнули в министерстве, решение было принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны.

Ранее СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что российский рубль угодил в идеальный шторм на фоне снижения ставки и роста импорта. Она считает, что рост курса доллара в ситуации дорожающей нефти выглядит парадоксально, поскольку увеличение нефтяных доходов обычно ведет к укреплению рубля.

По мнению завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова, в настоящее время нет факторов, которые способны ослабить рубль.