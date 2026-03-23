Ситуацию с рублем назвали «идеальным штормом»

Хандошко: Рубль попал в идеальный шторм на фоне снижения ставки и роста импорта

Рубль попал в идеальный шторм на фоне снижения ставки и роста импорта. Так назвала ситуацию с падением национальной валюты Юлия Хандошко — СЕО европейского брокера Mind Money (ex «Церих»). Комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»

По словам эксперта, рост курса доллара на фоне дорожающей нефти выглядит парадоксально, поскольку увеличение нефтяных доходов обычно ведет к укреплению рубля. Однако в последние месяцы наблюдалась тенденция снижения доходов бюджета и резкого падения нефтегазовой выручки (минус 45 процентов по итогам января-февраля), из-за чего в России задумались о возможном снижении цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила.

На фоне готовящегося пересмотра бюджетного правила Минфин уже не стал публиковать объем нефтегазовых доходов за февраль и приостановил продажу валюты.

Вероятнее всего, допустила Хандошко, цену отсечения пересмотрят с текущих 59 за баррель до примерно 50 долларов за баррель — в результате правительство будет активнее скупать валюту и реже ее продавать, что только усилит давление на рубль. При этом в начале марта Минфин уже приостановил операции с валютой и золотом в рамках бюджетного правила, из-за этого снизилось предложение на рынке.

Также давящими на рубль факторами стали снижение ключевой ставки (высокие ставки поддерживали рублевые активы) и сезонный рост импорта после паузы в январе-феврале. Упала и продажа валютной выручки экспортерами, что дополнительно давит на рубль.

«Сам долгосрочный тренд на ослабление рубля никуда не исчезнет. В базовом сценарии в течение года можно ожидать, что курс будет на уровне 80-90 рублей за доллар. Есть шанс, что падение будет более внушительным, но для этого денежно-кредитная и бюджетная политики должны стать гораздо мягче, а пока указаний на это нет. Укрепление рубля же сейчас выглядит совсем маловероятным», — добавила Хандошко.

С начала марта курс рубля ослаб примерно на 10 процентов. Ряд экспертов называют причинами снижения курса сокращение нефтегазовых доходов с начала года и ожидающееся снижение ключевой ставки.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, волатильность российской валюты связана с сочетанием низкой цены нефти в январе-феврале и приостановкой действия бюджетного правила, в рамках которого Минфин приобретал или продавал валюту. В ближайшем времени рубль может поддержать влияние конфликта на Ближнем Востоке, который уже привел к подорожанию нефти. Это поддержит экспортные доходы РФ и рубль, пояснила она.